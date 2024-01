Rast inflácie v Británii sa v decembri nečakane zrýchlil

Londýn 17. januára (TASR) - Tempo rastu spotrebiteľských cien v Spojenom kráľovstve sa v decembri 2023 nečakane zrýchlilo. Prispelo k tomu najmä zvýšenie dane z tabaku. Ukázali to v stredu oficiálne údaje, ktoré utlmili nádeje na skoré zníženie úrokových sadzieb centrálnej banky (Bank of England, BoE). TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podľa britského Úradu pre národnú štatistiku (ONS) sa medziročná miera inflácie v decembri 2023 zvýšila na 4 % z takmer dvojročného minima 3,9 % v novembri. Bolo to jej prvé zvýšenie za desať mesiacov, od februára 2023. Najviac k nemu prispeli ceny alkoholu a tabaku, ktoré stúpli o 12,9 % po náraste o 10,2 % v predchádzajúcom mesiaci najmä v dôsledku zvýšenia dane z tabaku. Na druhej strane, rast cien potravín a nealkoholických nápojov sa v decembri spomalil na 8 % z 9,2 % v novembri.



Decembrová miera inflácie dosiahla dvojnásobok oficiálneho cieľa BoE na úrovni 2 % a sklamala analytikov, ktorí očakávali, že klesne na 3,8 %.



Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále ceny potravín, energií, alkoholu a tabaku, zostala v decembri na novembrovej úrovni 5,1 %. Rast cien služieb sa však zrýchlil na 6,4 % zo 6,3 % v novembri.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Británii v decembri zvýšili o 0,4 % a jadrové ceny stúpli o 0,6 %.



Mierne zrýchlenie inflácie môžu utlmiť presvedčenie finančných trhov, že centrálna banka začne znižovať úrokové sadzby už v máji tohto roka.



Bank of England v novembri predpovedala, že inflácia sa nevráti k jej cieľu na úrovni 2 % skôr ako na konci roka 2025.