Rast inflácie v Británii sa v januári zrýchlil

Podľa oficiálnych údajov sa medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v Spojenom kráľovstve v januári zrýchlilo na 5,5 z 5,4 % v decembri. Ekonómovia pritom očakávali, že inflácia zostane nezmenená na úrovni 5,4 %.



Januárová miera inflácie je najvyššia v rámci sérií údajov, ktoré začal ONS zverejňovať v januári 1997. Vyššia miera inflácie bola zaznamenaná len v historickej modelovej sérii v marci 1992, keď bola na úrovni 7,1 %.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v januári klesli o 0,1 % po náraste o 0,5 % v decembri. Aj tento výsledok zaostal za odhadmi ekonómov, ktorí predpovedali zníženie cien v januári o 0,2 %.



Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále ceny energií, potravín, alkoholických nápojov a tabaku, sa v januári zvýšila na 4,4 % z decembrových 4,2 %, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že dosiahne 4,3 %.



Separátna správa od ONS ukázala, že aj rast výrobných cien sa v januári zrýchlil na 9,9 % z 9,3 % v decembri. To prekvapilo analytikov, ktorí očakávali jeho spomalenie na 9,1 %.



Inflácia cien vstupných surovín sa pritom zmiernila na 13,6 % z 13,8 %. Ekonómovia však očakávali ešte výraznejšie spomalenie jej rastu na 13,1 %.



Medzimesačne výrobné ceny v januári stúpli o 1,2 %, čo bolo výrazne viac ako ich zvýšenie o 0,3 % v decembri, aj ako prognóza ekonómov na úrovni 0,6 %.



Tieto údaje poukazujú na ďalší rast životných nákladov britských domácností, ktorý ešte zhorší ich situáciu po strmom zdražení energií a zvýšení daní, ktoré sú splatné v apríli. Centrálna banka Bank of England (BoE) predpovedá, že inflácia dosiahne vrchol na úrovni 7,25 %, čo je viac ako trojnásobok jej cieľovej úrovne 2 %.



