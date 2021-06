Rast inflácie v Británii sa v máji zrýchlil

Londýn 16. júna (TASR) - Medziročná miera inflácie v Británii sa v máji vyšplhala na najvyššiu úroveň takmer za dva roky a prekonala aj cieľovú hranicu centrálnej banky (Bank of England, BoE). Prispelo k tomu otváranie ekonomiky po uvoľnení blokád na zastavenie šírenia pandémie nového koronavírusu, ktoré naštartovalo zvyšovanie cien.



Štatistický úrad ONS v stredu oznámil, že index spotrebiteľských cien v máji vzrástol na 2,1 % z aprílových 1,5 %. Dosiahol tak najvyššiu úroveň od júla 2019 a prekonal aj 2-percentnú cieľovú hranicu BoE. Analytici pritom odhadovali, že sa májová inflácia zvýši menej, na 1,8 %.



Jadrová inflácia, bez nestálych cien energií, potravín, alkoholických nápojov a tabaku, v máji stúpla na 2 % z 1,3 % v apríli, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že dosiahne 1,3 %.



V medzimesačnom porovnaní sa rast spotrebiteľských cien ustálil na úrovni 0,6 %, kým ekonómovia počítali s jeho spomalením na 0,3 %.



Analytici pripomínajú tiež, že k zrýchleniu tempa rastu spotrebiteľských cien prispel aj vlaňajší nízky porovnávací základ. V máji 2020 bola totiž v Británii zavedená prvá prísna blokáda, čo sa premietlo najmä do cien palív, odevov a ďalších položiek.



BoE predpovedá, že inflácia do konca tohto roka dosiahne 2,5 % vzhľadom na rast cien ropy a ďalších surovín.



Separátna správa ONS ukázala, že aj rast výrobných cien v Británii sa v máji zrýchlil na 4,6 % zo 4 % v apríli a prekonal odhady ekonómov, ktorí očakávali, že dosiahne 4,5 %. Vstupné ceny pritom v máji vyskočili o 10,7 %, najviac od septembra 2011.