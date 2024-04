Rast inflácie v Británii sa v marci spomalil

Londýn 17. apríla (TASR) - Rast spotrebiteľských cien v Spojenom kráľovstve sa v marci 2024 spomalil o niečo menej, ako ekonómovia očakávali. Dosiahol však najmenšie tempo od septembra 2021. Ukázali to v stredu oficiálne údaje štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Podľa Úradu pre národnú štatistiku (ONS) sa medziročná miera inflácie v Spojenom kráľovstve v marci 2024 znížila na 3,2 % z februárových 3,4 %. Tento výsledok mierne prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali v marci pokles inflácie na 3,1 %. Cieľom centrálnej banky (Bank of England, BoE) je inflácia na úrovni 2 %.



Medziročná jadrová inflácia, bez nestálych cien energií a potravín, sa v marci 2024 znížila na 4,2 % zo 4,5 %, zatiaľ čo analytici predpovedali jej pokles na 4,1 %.



V medzimesačnom porovnaní sa index spotrebiteľských cien zvýšil o 0,6 %, rovnako ako vo februári.



Rast cien služieb, ktorý BoE pozorne sleduje, sa v marci mierne spomalil na 6 % zo 6,1 %, uviedol ONS.



K zníženiu celkovej inflácie prispelo najmä spomalenie tempa rastu cien potravín a nealkoholických nápojov na 4 % z februárových 5 %. To bol ich najslabší rast od novembra 2021.



"Celková inflácia urobila ďalší malý krok na ceste k cieľu," povedal Jake Finney, ekonóm spoločnosti PwC UK. Podľa neho tlak na BoE, aby znížila úrokové sadzby, bude rásť, ak bude inflácia ďalej klesať.



"Banka však pravdepodobne bude chcieť presvedčivejšie dôkazy o tom, že sme dosiahli udržateľný návrat k cieľu predtým, ako sa prikloní k zníženiu sadzieb," dodal.