Rast inflácie v Británii sa v marci spomalil

Londýn 16. apríla (TASR) - Medziročné tempo rastu inflácie v Británii sa v marci spomalilo viac, než sa čakalo, na 2,6 % z 2,8 % vo februári. Ukázali to v stredu oficiálne údaje štatistického úradu ONS. Analytici pritom odhadovali, že miera inflácie v marci klesne na 2,7 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále ceny potravín a energií, sa v marci 2025 znížila na 3,4 % z 3,5 % v predchádzajúcom mesiaci, čo zodpovedá odhadom trhu a predstavuje najnižšiu hodnotu od decembra.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v marci stúpli o 0,3 % a jadrová inflácia sa zvýšila o 0,5 %.



Britská centrálna banka (Bank of England, BoE) v najnovšej prognóze uviedla, že inflácia dosiahne vrchol na úrovni 3,7 % v 3. štvrťroku 2025. Vysoko tak prekročí jej cieľ vo výške 2 %, a to najmä v dôsledku vyšších nákladov na energie.



Tieto prognózy boli vypracované ešte pred rozhodnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť rozsiahle clá pre obchodných partnerov, ktoré zhoršili vyhliadky globálnej ekonomiky. Podľa predstaviteľov BoE je príliš skoro odhadnúť presnejšie vplyv Trumpových krokov na infláciu v Spojenom kráľovstve.



Napriek spomaleniu tempa rastu cien z úrovní nad 11 % v roku 2022, miera inflácie v Británii naďalej vyvoláva obavy spotrebiteľov. Inflačné očakávania domácností aj podnikov vzrástli, čo znepokojuje BoE, ktorá pozorne sleduje ukazovatele cenových tlakov v ekonomike, keď zvažuje, kedy znížiť náklady na pôžičky.