Rast inflácie v Británii sa vo februári spomalil

Londýn 20. marca (TASR) - Rast spotrebiteľských cien v Spojenom kráľovstve sa vo februári 2024 spomalil viac, ako ekonómovia očakávali. Dosiahol pritom najmenšie tempo od septembra 2021. Ukázali to v stredu údaje národného štatistického úradu ONS. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Podľa ONS medziročná miera inflácie v Británii vo februári klesla na 3,4 % z januárových 4 %. Ekonómovia pritom odhadovali, že dosiahne 3,5 %.



Napriek o niečo lepšiemu než očakávanému poklesu zostáva miera inflácie výrazne nad cieľom centrálnej banky (Bank of England, BoE) na úrovni 2 %.



K poklesu inflácie vo februári prispelo spomalenie rastu cien potravín a nealkoholických nápojov (na 5 % zo 6,9 % v januári), reštaurácií a hotelov (na 6 % zo 7 %), rekreácie a kultúry (na 5,4 % z 5,7 %) a rôznych tovarov a služieb (na 3,6 % zo 4,5 %).



No zároveň sa spomalil aj pokles nákladov na bývanie a elektrinu (na -1,7 % z -2,1 %) a dopravu (na -0,1 % z -0,3 %).



Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále ceny potravín a energií, klesla vo februári 4,5 % z 5,1 % v januári. To je jej najnižšia hodnota od januára 2022 a mierne pod odhadom ekonómov na úrovni 4,6 %.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Británii v marci zvýšili o 0,6 %.