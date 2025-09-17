< sekcia Ekonomika
Rast inflácie v Británii zostal v auguste na júlovej úrovni 3,8 %
Centrálna Bank of England (BoE) pravdepodobne tento rok už nezníži úrokové sadzby.
Autor TASR
Londýn 17. septembra (TASR) - Medziročný rast inflácie v Británii zostal v auguste stabilný na júlovej úrovni 3,8 %. Je však najväčší spomedzi veľkých vyspelých ekonomík. Ukázali to v stredu oficiálne údaje, ktoré podporujú odhady investorov, že centrálna Bank of England (BoE) pravdepodobne tento rok už nezníži úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Augustová miera inflácie sa zhoduje s odhadmi ekonómov a udržala sa a blízko maxím z januára 2024. Inflácia v spotrebiteľských službách, ktorú BoE pozorne sleduje ako ukazovateľ domáceho cenového tlaku, v auguste klesla na 4,7 % z 5 %, uviedol v stredu štatistický úrad ONS. Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále ceny ceny energií, potravín a tabaku, klesla tiež, a to na 3,6 % z 3,8 %.
V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v Británii v auguste vzrástli o 0,3 %.
Očakáva sa, že Bank of England vo štvrtok (18. 9.) ponechá svoju referenčnú úrokovú sadzbu na úrovni 4 % po tom, ako ju v auguste znížila o 25 bázických bodov.
Miera inflácie v Británii je vyššia ako v Spojených štátoch, kde v auguste dosiahla 2,9 %, a aj ako v eurozóne, kde bola na úrovni 2,1 %, čo je tesne nad cieľom Európskej centrálnej banky vo výške 2 %. BoE predpovedala, že inflácia v Británii dosiahne v septembri 4 % a zostane nad jej cieľovou úrovňou 2 % až do jari 2027.
Inflácia naďalej znepokojuje spotrebiteľov, a to aj napriek spomaleniu tempa rastu cien z viac ako 11 % v roku 2022. Minulý mesiac dlhodobejšie inflačné očakávania domácností vzrástli na najvyššiu úroveň od roku 2019.
