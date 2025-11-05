< sekcia Ekonomika
Rast inflácie v Českej republike sa v októbri zrýchlil
Autor TASR
Praha 5. novembra (TASR) - Medziročný rast inflácie v Českej republike sa v októbri nečakane zrýchlil. Ukázali to v stredu predbežné údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa ČSÚ medziročná miera inflácie v Českej republike sa v októbri 2025 zvýšila na 2,5 % z 2,3 % v septembri. Analytici pritom predpovedali, že tempo jej rastu zostane stabilné na septembrovej úrovni 2,3 %.
Dôvodom vyššej ako očakávanej miery inflácie v októbri bolo zrýchlenie rastu cien potravín, alkoholu a tabaku (na 3,9 % z 2,9 % v septembri) a tovarov (na 1,3 % z 0,8 %). Naopak, rast cien ceny služieb sa zmiernil (na 4,6 % zo 4,7 %). Náklady na energie sa v októbri medziročne znížili o 3,3 %, rovnako ako v septembri.
V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v Česku v októbri vzrástli o 0,5 %, najviac za tri mesiace a po poklese o 0,6 % v septembri.
