Rast inflácie v Českej republike sa v novembri spomalil
Dosiahol najmenšie tempo od apríla.
Autor TASR
Praha 10. decembra (TASR) - Medziročný rast inflácie v Českej republike sa v novembri 2025 spomalil na 2,1 % z 2,5 % v predchádzajúcom mesiaci. Dosiahol tak najmenšie tempo od apríla. Ukázali to v stredu spresnené údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ), ktoré potvrdili rýchly odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
K zníženiu miery inflácie v Česku v novembri prispelo spomalenie rastu cien potravín a nealkoholických nápojov (na 2,2 % z 3,6 % v októbri), alkoholických nápojov a tabaku (na 4 % zo 4,3 %) a nábytku, bytového zariadenia a údržby (na 1 % z 1,4 %). Okrem toho v novembri viac klesli ceny oblečenia a obuvi (-2,1 % oproti -1,7 %). Naopak, rast cien sa zrýchlil v doprave (na 0,4 % z 0,2 %), zatiaľ čo v poštových a telekomunikačných službách zostal nezmenený (na úrovni 5 %).
V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v Česku v novembri klesli o 0,3 % po náraste o 0,5 % v októbri.
