Rast inflácie v Číne sa v apríli takmer zastavil

Peking 11. mája (TASR) - Medziročný rast spotrebiteľských cien v Číne sa v apríli takmer zastavil, pričom výdavky domácností sa zvýšili len mierne. Ukázali to vo štvrtok oficiálne údaje čínskeho štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Podľa štatistík inflácia v Číne v apríli 2023 vzrástla medziročne len o 0,1 %. To je výrazné spomalenie z marcových 0,7 % a tiež slabší výsledok, ako predpovedali analytici, ktorí očakávali, že miera inflácie klesne v apríli na 0,4 %.



Aprílová inflácia bola najnižšia od februára 2021. To poukazuje na nerovnomerné zotavovanie hospodárstva po zrušení politiky nulovej tolerancie ochorenia COVID-19, pričom rast cien potravín aj nepotravinových výrobkov sa ďalej spomalil.



Konkrétne, medziročné tempo rastu cien potravín kleslo v apríli na 13-mesačné minimum 0,4 % z 2,4 % v marci. V prípade nepotravinárskeho tovaru sa znížilo na 0,1 % z 0,3 %.



Jadrové spotrebiteľské ceny bez započítania nestálych cien potravín a energií, medziročne vzrástli o 0,7 %, rovnako ako v marci.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v Číne v apríli klesli už tretí mesiac po sebe, a to o 0,1 % po znížení o 0,3 % v marci, zatiaľ čo analytici očakávali, že budú stagnovať.