Rast inflácie v ČR sa v auguste spomalil
Podľa ČSÚ spotrebiteľské ceny v Českej republike sa v auguste 2025 zvýšili medziročne o 2,5 % po náraste o 2,7 % v júli.
Autor TASR
Praha 4. septembra (TASR) - Medziročný rast inflácie v Českej republike sa v auguste 2025 spomalil. Ukázali to vo štvrtok predbežné údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa ČSÚ spotrebiteľské ceny v Českej republike sa v auguste 2025 zvýšili medziročne o 2,5 % po náraste o 2,7 % v júli.
K spomaleniu ich rastu prispelo miernejšie zvýšenie cien potravín, alkoholu a tabaku (o 4 % oproti 4,9 % v júli), služieb (o 4,7 % oproti 4,8 %) a tovarov (o 1,1 % oproti 1,4 %). Okrem toho naďalej klesali náklady na energie (-4,4 % oproti -4,6 %).
V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v Česku vzrástli o 0,1 % po zvýšení o 0,5 % v júli.
Analytici poznamenali, že aj napriek spomaleniu inflácie silný rast miezd a odolný dopyt pravdepodobne udržia Českú národnú banku opatrnú, pričom ďalšie znižovanie sadzieb v blízkej budúcnosti nepovažujú za pravdepodobné.
