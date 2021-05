Rast inflácie v eurozóne sa v apríli zrýchlil

Luxemburg 19. mája (TASR) - Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne sa v apríli zrýchlilo na 1,6 % z 1,3 % v marci tak, ako to naznačil predbežný odhad. Ukázali to v stredu spresnené údaje európskeho štatistického úradu Eurostat.



Apríl bol v poradí štvrtý mesiac, keď spotrebiteľské ceny v eurozóne medziročne vzrástli. Motorom ich rastu bolo najmä zdraženie energií.



Pred rokom, v apríli 2020, dosiahla miera inflácie v regióne, ktorý zaviedol euro, 0,3 %.



Rast spotrebiteľských cien v euroregióne sa tak opäť viac priblížil k cieľovej úrovni Európskej centrálnej banky (ECB), ktorou je inflácia tesne pod hranicou 2 %. ECB medzitým na základe bázických efektov a dočasných faktorov upozornila, že do konca roka môže inflácia prekročiť jej cieľ.



V celej Európskej únii (EÚ) sa tempo rastu spotrebiteľských cien v apríli 2021 tiež zrýchlilo, a to na 2 % z 1,7 % v marci a z 0,7 % pred rokom, v apríli 2020.



Spomedzi členských štátov EÚ, ktoré dodali Eurostatu údaje za apríl, najnižšiu infláciu zaznamenali Grécko (-1,1 %), Portugalsko (-0,1 %) a Malta (0,1 %). Naopak, najvyššiu mieru inflácie vykázali Maďarsko (5,2 %), Poľsko (5,1 %) a Luxembursko (3,3 %).



V porovnaní s marcom medziročná miera inflácie v troch členských štátoch EÚ klesla, v jednom zostala stabilná a v 23 sa zvýšila.



V apríli najviac prispeli k ročnej miere inflácie v eurozóne ceny v energetike (0,96 percentuálneho bodu, p. b.), po ktorých nasledovali ceny služieb (0,37 p. b.), potravín, alkoholu a tabaku (0,16 p. b.) a neenergetických priemyselných výrobkov (0,12 p. b.).



Medziročná jadrová inflácia, ktorá vylučuje nestále ceny energií, potravín, alkoholu a tabaku, sa v apríli znížila na 0,7 % z marcových 0,9 %.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v eurozóne aj v celej EÚ v apríli zvýšili zhodne o 0,6 %.



Na Slovensku harmonizovaná miera inflácie v apríli medziročne vzrástla o 1,7 % a medzimesačne o 0,2 %.