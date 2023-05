Rast spotrebiteľských cien v eurozóne sa v apríli zrýchlil

Luxemburg 2. mája (TASR) - Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne sa v apríli 2023 zrýchlilo na 7 % z marcových 6,9 %. Prispelo k tomu najmä oživenie rastu cien energií. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov európskeho štatistického úradu Eurostat a správy agentúry AP.



Miera inflácie v regióne, ktorý zaviedol euro, tak zostala výrazne nad cieľom Európskej centrálnej banky (ECB) na úrovni 2 %.



Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále ceny potravín, alkoholu, tabaku a palív, v apríli síce mierne klesla na 5,6 %, zostala však blízko historického maxima 5,7 %, ktoré dosiahla v marci. To naznačuje, že centrálna banka euroregiónu bude pravdepodobne pokračovať vo svojom úsilí o skrotenie tvrdohlavo vysokej inflácie.



Štatistiky ukázali, že ceny energií v apríli ožili a vzrástli o 2,5 % po poklese o 0,9 % v marci. A zároveň tempo zvyšovania cien služieb sa v apríli mierne zrýchlilo na 5,2 % z marcových 5,1 %.



Na druhej strane, inflácia sa spomalila v prípade cien potravín, alkoholu a tabaku (na 13,6 % z 15,5 %) a priemyselných tovarov bez energií (na 6,2 % zo 6,6 %).



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v eurozóne v apríli zvýšili, už tretí mesiac po sebe, a to o 0,7 %.



ECB na svojich predchádzajúcich šiestich zasadnutiach zvýšila kľúčové úrokové sadzby o 50 bázických bodov. Viacerí predstavitelia banky, vrátane guvernéra francúzskej centrálnej banky Francoisa Villeroya de Galhau, podporujú premyslenejšie kroky, teda pomalšie tempo dvíhania úrokov.



Niektorí analytici tak predpovedajú, že ECB by vo štvrtok (4. 5.) mohla zvýšiť kľúčový úrok menej, a to o 25 bázických bodov.