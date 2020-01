Tempo rastu inflácie v eurozóne aj v EÚ sa v decembri zrýchlilo

Luxemburg 17. januára (TASR) - Tempo rastu inflácie v eurozóne sa v decembri 2019 zrýchlilo na 1,3 % z 1 % v novembri. Rok predtým, v decembri 2018, bola inflácia na úrovni 1,5 %. Informoval o tom v piatok európsky štatistický úrad Eurostat.



Aj v celej Európskej únii (EÚ) sa rast inflácie v decembri 2019 zrýchlil na 1,6 % z 1,3 % v novembri a dosiahol rovnaké tempo ako v poslednom mesiaci 2018.



Miera inflácie v euroregióne tak zostala pomerne hlboko pod cieľovou úrovňou Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá garantuje cenovú stabilitu pri inflácii tesne pod hranicou 2 %.



Spomedzi členských štátov EÚ najnižšiu medziročnú mieru inflácie zaznamenali v decembri v Portugalsku (0,4 %), Taliansku (0,5 %) a na Cypre (0,7 %). A najvyššiu mali v Maďarsku (4,1 %), Rumunsku (4 %), Českej republike a na Slovensku (v oboch 3,2 %).



V porovnaní s novembrom sa miera inflácie znížila v dvoch členských štátoch, zostala stabilná v troch a vzrástla v 23.



Pokiaľ ide o hlavné zložky inflácie v eurozóne, v decembri k nej najviac prispeli služby (0,80 percentuálneho bodu,), nasledovali potraviny, alkohol a tabak (0,38 p.b,), neenergetické priemyselné výrobky (0,12 p.b.) a energie (0,02 p.b.).



Prebytok bežného účtu eurozóny v novembri medzimesačne klesol

Prebytok bežného účtu eurozóny v novembri 2019 oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol, ale medziročne vzrástol. Informovala o tom v piatok Európska centrálna banka (ECB).



Podľa údajov ECB sa prebytok bežného účtu regiónu, ktorý zaviedol euro, vlani v novembri znížil na 34 miliárd eur z 36 miliárd eur v októbri, ale bol vyšší ako 27 miliárd eur v novembri 2018. ECB ďalej uviedla, že obchodný prebytok eurozóny v sledovanom období klesol na 26 miliárd eur z 32 miliárd eur mesiac predtým. A takisto sa znížil aj prebytok v službách, na 10 miliárd eur z 11 miliárd eur. Primárny príjem sa naopak zvýšil na 7 miliárd eur zo 6 miliárd eur a deficit sekundárneho príjmu klesol na 10 miliárd z 13 miliárd eur.



Za 12 mesiacov do konca novembra 2019 dosiahla eurozóna prebytok bežného účtu 357 miliárd eur, čo zodpovedá 3 % jej hrubého domáceho produktu (HDP). To bolo menej ako 367 miliárd eur alebo 3,2 % HDP za rok do konca novembra 2018.



Bežný účet platobnej bilancie eurozóny je najkomplexnejším ukazovateľom jej obchodnej aktivity, pretože pokrýva nielen obchod s tovarom a službami, ale aj investičné toky medzi menovou úniou a inými krajinami.