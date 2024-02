Rast inflácie v eurozóne sa v januári spomalil

Luxemburg 22. februára (TASR) - Medziročné tempo rastu inflácie v eurozóne sa v januári spomalilo tak, ako to naznačil rýchly odhad. Dôvodom bol najmä pokles cien energií a miernejší rast cien potravín. TASR o tom informuje na základe spresnených údajov európskeho štatistického úradu Eurostat.



Podľa Eurostatu sa spotrebiteľské ceny v eurozóne v januári zvýšili medziročne o 2,8 % po náraste o 2,9 % v decembri. Tento výsledok sa zhoduje s rýchlym odhadom. V januári 2023 bola inflácia v menovej únii na úrovni 8,6 %.



Miera inflácie v regióne, ktorý zaviedol euro, sa tak stále pohybuje nad cieľom Európskej centrálnej banky (ECB) na úrovni 2 %.



Aj medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále ceny potravín a energií, v januári klesla, už šiesty mesiac po sebe, a to na 3,3 %. To je jej najnižšia hodnota od marca 2022.



Štatistiky odhalili, že v januári sa spomalil rast cien potravín, alkoholu a tabaku (na 5,6 % zo 6,1 % v decembri) aj priemyselných produktov bez energií (na 2 % z 2,5 %), zatiaľ čo v prípade služieb zostal nezmenený na úrovni 4 %. A zároveň ceny energií klesali pomalším tempom (-6,1 % oproti -6,7 %).



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v eurozóne klesli o 0,4 % a jadrové ceny sa znížili o 0,9 %.



V celej Európskej únii klesla medziročná miera inflácie v januári na 3,1 % z 3,4 % v decembri a bola tiež nižšia než 10 % pred rokom, v januári 2023.



Spomedzi členských štátov bloku, ktorých údaje za január mal Eurostat k dispozícii, najnižšie medziročné miery inflácie vykázali Dánsko, Taliansko (v oboch 0,9 %), Lotyšsko, Litva a Fínsko (všetky 1,1 %). A najväčšie medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien zaznamenali Rumunsko (7,3 %), Estónsko (5 %) a Chorvátsko (4,8 %).



V porovnaní s decembrom medziročná miera inflácie klesla v 15 členských štátoch, vzrástla v 11 a v jednom zostala stabilná.