Rast inflácie v Holandsku sa v októbri spomalil
Medziročná miera inflácie v piatej najväčšej ekonomike eurozóny v októbri 2025 klesla na 3,1 % z 3,3 % v septembri.
Autor TASR
Amsterdam 31. októbra (TASR) - Medziročný rast inflácie v Holandsku sa v októbri spomalil a klesol zo septembrového päťmesačného maxima. Ukázali to v piatok predbežné údaje štatistického úradu v Amsterdame. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Medziročná miera inflácie v piatej najväčšej ekonomike eurozóny v októbri 2025 klesla na 3,1 % z 3,3 % v septembri. Stále sa však drží vysoko nad cieľom Európskej centrálnej banky, ktorým je inflácia na úrovni 2 %.
K poklesu inflácie v Holandsku prispelo najmä prudké spomalenie tempa rastu cien energií v októbri na 2,1 % zo 4 % v septembri. Aj rast cien neenergetických priemyselných tovarov sa spomalil na 0,4 % z 1,5 %. V prípade služieb sa však, naopak, zrýchlil na 4,5 % zo 4,1 %. Aj ceny potravín, nápojov a tabaku vzrástli o niečo viac, o 3,8 % po septembrovom zvýšení o 3,7 %.
V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v Holandsku podľa predbežného odhadu v októbri stúpli o 0,3 % po poklese o 0,1 % v predchádzajúcom mesiaci.
Medziročný rast harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky a nezahŕňa náklady na bývanie, dosiahol v októbri rovnaké tempo ako v septembri, a to 3 %.
