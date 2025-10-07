< sekcia Ekonomika
Rast inflácie v Holandsku sa v septembri zrýchlil
Autor TASR
Amsterdam 7. októbra (TASR) - Rast inflácie v Holandsku sa v septembri 2025 zrýchlil. Dosiahol pritom najväčšie tempo od mája. Ukázali to v utorok spresnené údaje štatistického úradu v Amsterdame, ktoré potvrdili predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa aktualizovaných údajov medziročná miera inflácie v piatej najväčšej ekonomike eurozóny v septembri 2025 vzrástla na 3,3 % z 2,8 % v auguste. To sa zhoduje s rýchlym odhadom.
Najväčší vplyv na mieru inflácie v septembri malo zrýchlenie tempa rastu cien v doprave (na 2,2 % z 1,1 % v auguste) a cien reštaurácií a hotelov (na 5,2 % z 1,3 %). Inflácia stúpla aj v kategórii potravín a nealkoholických nápojov (na 4,3 % zo 4,2 %) a bývania a energií (na 4,7 % zo 4,6 %).
V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v Holandsku v septembri klesli o 0,1 %. To je v súlade s predbežnými údajmi a predstavuje prvý pokles od mája po náraste o 0,2 % v auguste.
Medziročný rast harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky a nezahŕňa náklady na bývanie, sa v septembri zrýchlil na 3 % z 2,4 % v auguste.
