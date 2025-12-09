< sekcia Ekonomika
Rast inflácie v Maďarsku sa v novembri spomalil
Podľa najnovších štatistík medziročná miera inflácie v Maďarsku sa v novembri 2025 znížila na 3,8 % zo 4,3 % v predchádzajúcom mesiaci. Analytici pritom očakávali, že klesne menej, na 4 %.
Autor TASR
Budapešť 9. decembra (TASR) - Rast inflácie v Maďarsku sa v novembri 2025 spomalil. A viac, ako predpovedali analytici, dosiahol pritom najmenšie tempo za rok. Ukázali to v utorok údaje maďarského štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa najnovších štatistík medziročná miera inflácie v Maďarsku sa v novembri 2025 znížila na 3,8 % zo 4,3 % v predchádzajúcom mesiaci. Analytici pritom očakávali, že klesne menej, na 4 %.
Ide o najnižšiu mieru za rok, a to v dôsledku miernejšieho rastu cien potravín (3,2 % oproti 3,9 % v októbri), elektriny, plynu a iných palív (9,8 % oproti 10,7 %), služieb (6,5 % oproti 6,7 %) a odevov a obuvi (1,4 % oproti 1,7 %). Zároveň ceny ostatných tovarov vrátane motorových palív a mazív klesli o 0,8 % po náraste o 0,2 % v predchádzajúcom mesiaci. Naopak, inflácia sa zrýchlila pri spotrebnom tovare dlhodobej spotreby (na 2,9 % z 2,4 %), zatiaľ čo pri alkoholických nápojoch a tabaku zostala nezmenená (na úrovni 7,5 %).
V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v Maďarsku v novembri vzrástli o 0,1 % po troch mesiacoch nulového rastu.
Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále položky, ako sú potraviny a energie, klesla v novembri na 4,1 % zo štvormesačného maxima 4,2 % v októbri, čo je v súlade s prognózami analytikov.
Podľa najnovších štatistík medziročná miera inflácie v Maďarsku sa v novembri 2025 znížila na 3,8 % zo 4,3 % v predchádzajúcom mesiaci. Analytici pritom očakávali, že klesne menej, na 4 %.
Ide o najnižšiu mieru za rok, a to v dôsledku miernejšieho rastu cien potravín (3,2 % oproti 3,9 % v októbri), elektriny, plynu a iných palív (9,8 % oproti 10,7 %), služieb (6,5 % oproti 6,7 %) a odevov a obuvi (1,4 % oproti 1,7 %). Zároveň ceny ostatných tovarov vrátane motorových palív a mazív klesli o 0,8 % po náraste o 0,2 % v predchádzajúcom mesiaci. Naopak, inflácia sa zrýchlila pri spotrebnom tovare dlhodobej spotreby (na 2,9 % z 2,4 %), zatiaľ čo pri alkoholických nápojoch a tabaku zostala nezmenená (na úrovni 7,5 %).
V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v Maďarsku v novembri vzrástli o 0,1 % po troch mesiacoch nulového rastu.
Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále položky, ako sú potraviny a energie, klesla v novembri na 4,1 % zo štvormesačného maxima 4,2 % v októbri, čo je v súlade s prognózami analytikov.