Rast inflácie v Maďarsku zostal v októbri stabilný

Foto: Ilustračné foto: TASR/Ladislav Vallach

Ukázali to v utorok údaje maďarského štatistického úradu.

Autor TASR
Budapešť 11. novembra (TASR) - Medziročný rast inflácie v Maďarsku zostal v októbri stabilný, na úrovni 4,3 %, na ktorej sa drží už štyri mesiace. Ukázali to v utorok údaje maďarského štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.

Tento výsledok mierne zaostal za odhadmi analytikov, ktorí očakávali, že sa tempo rastu inflácie v októbri mierne zrýchli na 4,4 %.

V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Maďarsku v októbri nezmenili a zostali na septembrovej úrovni.

Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestabilné ceny potravín a energií, sa v októbri zvýšila na 4,2 % z 3,9 % v septembri, najmä v dôsledku bázických efektov.
