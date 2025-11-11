< sekcia Ekonomika
Rast inflácie v Maďarsku zostal v októbri stabilný
Ukázali to v utorok údaje maďarského štatistického úradu.
Autor TASR
Budapešť 11. novembra (TASR) - Medziročný rast inflácie v Maďarsku zostal v októbri stabilný, na úrovni 4,3 %, na ktorej sa drží už štyri mesiace. Ukázali to v utorok údaje maďarského štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.
Tento výsledok mierne zaostal za odhadmi analytikov, ktorí očakávali, že sa tempo rastu inflácie v októbri mierne zrýchli na 4,4 %.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Maďarsku v októbri nezmenili a zostali na septembrovej úrovni.
Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestabilné ceny potravín a energií, sa v októbri zvýšila na 4,2 % z 3,9 % v septembri, najmä v dôsledku bázických efektov.
Tento výsledok mierne zaostal za odhadmi analytikov, ktorí očakávali, že sa tempo rastu inflácie v októbri mierne zrýchli na 4,4 %.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Maďarsku v októbri nezmenili a zostali na septembrovej úrovni.
Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestabilné ceny potravín a energií, sa v októbri zvýšila na 4,2 % z 3,9 % v septembri, najmä v dôsledku bázických efektov.