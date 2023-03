Rast inflácie v Nemecku bol vo februári stabilný

Wiesbaden 2. marca (TASR) - Tempo rastu inflácie v Nemecku bolo vo februári stabilné. Ukázali to predbežné údaje spolkového štatistického úradu Destatis. To naznačuje, že vládne opatrenia pomohli udržať vysoké náklady na energie pod kontrolou. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podľa rýchleho odhadu Destatisu medziročná miera inflácie v najväčšej európskej ekonomike zostala vo februári na januárovej úrovni 8,7 %. To nie je ďaleko od maxima 8,8 % z vlaňajšieho októbra a novembra. Analytici pritom očakávali, že sa tempo rastu inflácie vo februári spomalí na 8,5 %.



Miera inflácie v Nemecku sa tak stále drží vysoko nad cieľom Európskej centrálnej banky (ECB) na úrovni 2 %. A zároveň trh práce je zdravý a robustný, čo by mohlo znamenať, že ECB bude pokračovať v sprísňovaní svojej menovej politiky.



Destatis uviedol, že zatiaľ čo rast cien potravín sa vo februári zrýchlil (na 21,8 % z 20,2 % v januári), tempo rastu cien energií sa, naopak, zmiernilo (na 19,1 % z 23,1 %).



V medzimesačnom porovnaní sa ceny tovarov a služieb v Nemecku vo februári zvýšili o 0,8 % a prekonali odhady analytikov, ktorí predpovedali, že stúpnu o 0,6 %.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa v prípade Nemecka zvýšil medziročne o 9,3 % (z 9,2 % v januári).