Rast inflácie v Nemecku sa v decembri zrýchlil na 3,7 %

Wiesbaden 4. januára (TASR) - Rast inflácie v Nemecku sa v decembri 2023 podľa očakávania zrýchlil v dôsledku bázických efektov. Dočasne sa tak zastavilo jej vytrvalé spomaľovanie v predchádzajúcich piatich mesiacoch. Ukázali to vo štvrtok predbežné údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.



Podľa Destatisu sa medziročná miera inflácie v najväčšej európskej ekonomike v decembri 2023 zvýšila na 3,7 % z viac ako dvojročného minima 3,2 % v novembri. To sa zhoduje s odhadmi analytikov.



K decembrovému zrýchleniu inflácie prispel rast cien energií o 4,1 % po poklese o -4,5 % v novembri v dôsledku bázických efektov v súvislosti s vlaňajšou "núdzovou pomocou", v rámci ktorej vláda jednorazovo pomohla domácnostiam s mesačnými nákladmi na plyn a teplo.



Medzitým sa rast cien potravín v decembri 2023 opäť spomalil na 4,5 % z 5,5 % v novembri a tempo rastu cien služieb kleslo na 3,2 % z 3,4 %.



Jadrová inflácia, bez nestálych cien potravín a energií, klesla minulý mesiac na 3,5 % z novembrových 3,8 %. To je jej najnižšia úroveň od júla 2022.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Nemecku v decembri zvýšili o 0,1 % po poklese o 0,4 % v novembri.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje na základe jednotnej metodiky, v Nemecku v decembri dosiahol 3,8 %.



Za celý rok 2023 dosiahla priemerná miera inflácie 5,9 %. Ide o druhú najvyššiu mieru inflácie od zjednotenia Nemecka v roku 1990. Rekord bol zaznamenaný v roku 2022, keď spotrebiteľské ceny vzrástli v priemere o 6,9 %.



Ekonómovia pozorne sledujú údaje vývoja inflácie v Nemecku, keďže je najväčšou ekonomikou eurozóny a zvyčajne zverejňuje svoje údaje deň pred údajmi o inflácii v eurozóne.



Analytici očakávajú, že aj inflácia v eurozóne sa v decembri zrýchlila na 3 % z novembrových 2,4 %.