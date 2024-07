Rast inflácie v Nemecku sa v júni spomalil

Wiesbaden 11. júla (TASR) - Medziročný rast spotrebiteľských cien v Nemecku sa v júni 2024 spomalil na 2,2 % z 2,4 % v máji. Ukázali to vo štvrtok spresnené údaje spolkového štatistického úradu Destatis, ktoré potvrdili rýchly odhad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Štatistiky odhalili, že pokles cien energií v najväčšej európskej ekonomike sa v júni prehĺbil na 2,1 % z májových 1,1 %, zatiaľ čo rast cien potravín sa zrýchlil na 1,1 % z 0,6 % v máji.



Medziročná jadrová inflácia, bez nestálych cien potravín a energií, dosiahla v júni 2,9 %. To zodpovedá predbežnému odhadu a je to zároveň jej najnižšia hodnota od februára 2022.



V medzimesačnom porovnaní vzrástli spotrebiteľské ceny v Nemecku v júni o 0,1 %, rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje na základe jednotnej metodiky, sa v Nemecku v júni znížil na 2,5 % z 2,8 % v máji a medzimesačne stúpol o 0,2 %, čo bolo rovnaké tempo rastu ako mesiac predtým.