Wiesbaden 29. júna (TASR) - Medziročný rast inflácie v Nemecku sa v júni zrýchlil na 6,4 % zo 6,1 % v predchádzajúcom mesiaci. To je väčšie tempo, ako očakávali ekonómovia. Prerušilo sa tak stabilné spomaľovanie inflácie v v najväčšej európskej ekonomike v uplynulých mesiacoch. Vyplýva to z rýchleho odhadu štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Júnový rýchly odhad mierne prekonal očakávania analytikov, ktorí predpovedali, že tempo rastu spotrebiteľských cien v Nemecku sa v júni zvýši na 6,3 %.



Aj jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále ceny potravín a energií, zaznamenala v júni zrýchlenie na 5,8 % z 5,4 % v máji.



Obe hodnoty zostali výrazne nad cieľom Európskej centrálnej banky (ECB), ktorým je inflácia na úrovni 2 %.



Destatis uviedol, že tempo rastu cien tovarov sa v júni znížilo na 7,3 % zo 7,7 % v máji, pričom sa spomalil aj rast cien potravín na 13,7 % zo 14,9 %. Ceny energií však stúpli v júni viac, o 3 % po májovom zvýšení o 2,6 %. A rast cien služieb sa citeľne zrýchlil na 5,3 % zo 4,5 % v máji.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v Nemecku v júni vzrástli o 0,3 %.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa v júni zvýšil medziročne 6,8 % a medzimesačne o 0,4 %. Analytici pritom odhadovali, že júnový HICP stúpne medziročne o 6,7 % a medzimesačne o 0,3 %.



Inflácia v Nemecku sa od februára 2023 spomaľovala a do mája klesla na 6,1 % z 8,7 % v prvých dvoch mesiacoch roka (vo februári aj v januári 2023).