Rast inflácie v Nemecku sa v máji spomalil na 6,1 %

Wiesbaden 13. júna (TASR) - Medziročná miera inflácie v Nemecku v máji 2023 výrazne klesla na najnižšiu úroveň za 14 mesiacov. Prispelo k tomu najmä spomalenie tempa rastu cien energií a potravín. Ukázali to v utorok spresnené údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Destatis v utorok potvrdil, že medziročná miera inflácie v najväčšej európskej ekonomike sa v máji znížila na 6,1 % zo 7,2 % v apríli. Tento výsledok sa zhoduje s predbežným odhadom.



Májová inflácia v Nemecku bola najnižšia od marca 2022, no aj napriek poklesu zostala výrazne nad cieľom Európskej centrálnej banky (ECB) na úrovni 2 %.



Dôvodom zníženia inflácie v máji bolo najmä spomalenie rastu cien energií na 2,6 % zo 6,8 % v apríli v dôsledku vysokého porovnávacieho základu v minulom roku. Rast cien zemného plynu pritom klesol na 25,6 % z 33,8 %.



Aj ceny potravín stúpli v máji menej, o 14,9 %, po zvýšení o 17,2 % v apríli. V prípade služieb sa tempo rastu cien znížilo na 4,5 % zo 4,7 %.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v Nemecku v máji mierne klesli, prvýkrát za päť mesiacov, a to o 0,1 %.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje na základe jednotnej metodiky, v Nemecku vzrástol v máji o 6,3 % (o 7,6 % v apríli), čo predstavuje jeho najmenšie tempo od februára 2022, a medzimesačne klesol o 0,2 %.