Rast inflácie v Poľsku sa spomalil menej, ako sa čakalo

Poľské zloté, ilustračné foto zo dňa 17.10.2024. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Konkrétne, index spotrebiteľských cien v susednej krajine sa auguste 2025 zvýšil medziročne o 2,9 % po náraste o 3,1 % v júli.

Varšava 15. septembra (TASR) - Rast inflácie v Poľsku sa v auguste spomalil menej, ako naznačil predbežný odhad. Stále však bol najpomalší za viac ako rok. Ukázali to v pondelok spresnené údaje poľského štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy DPA.

K spomaleniu inflácie v auguste prispeli pokles nákladov na dopravu o 5,4 % a cien oblečenia a obuvi o 1,5 %. Ceny potravín a nealkoholických nápojov vzrástli o 4,9 % a bývania a elektriny o 4,2 %.

V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v auguste stagnovali, zatiaľ čo podľa predbežného odhadu mali klesnúť o 0,1 %.
