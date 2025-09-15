< sekcia Ekonomika
Rast inflácie v Poľsku sa spomalil menej, ako sa čakalo
Konkrétne, index spotrebiteľských cien v susednej krajine sa auguste 2025 zvýšil medziročne o 2,9 % po náraste o 3,1 % v júli.
Autor TASR
Varšava 15. septembra (TASR) - Rast inflácie v Poľsku sa v auguste spomalil menej, ako naznačil predbežný odhad. Stále však bol najpomalší za viac ako rok. Ukázali to v pondelok spresnené údaje poľského štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Konkrétne, index spotrebiteľských cien v susednej krajine sa auguste 2025 zvýšil medziročne o 2,9 % po náraste o 3,1 % v júli. Predbežný odhad pritom signalizoval, že miera inflácie klesne v auguste na 2,8 %. No aj napriek revízii mierne nahor bola augustová inflácia najnižšia od júna 2024, keď dosiahla 2,6 %.
K spomaleniu inflácie v auguste prispeli pokles nákladov na dopravu o 5,4 % a cien oblečenia a obuvi o 1,5 %. Ceny potravín a nealkoholických nápojov vzrástli o 4,9 % a bývania a elektriny o 4,2 %.
V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v auguste stagnovali, zatiaľ čo podľa predbežného odhadu mali klesnúť o 0,1 %.
