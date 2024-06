Rast inflácie v Poľsku sa v máji mierne zrýchlil

Varšava 14. júna (TASR) - Rast inflácie v Poľsku sa v máji 2024 zrýchlil tak, ako to naznačili predbežné údaje. Ukázali to v piatok spresnené výsledky štatistického úradu GUS. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Podľa aktualizovaných údajov sa medziročná miera inflácie v Poľsku v máji 2024 mierne zvýšila na 2,5 % z 2,4 % v predchádzajúcom mesiaci. Tento výsledok sa zhoduje s rýchlym odhadom.



Prispelo k tomu najmä zrýchlenie tempa rastu cien bývania a elektriny (na 1,6 % z 1,4 % v apríli) a komunikácií (na 2,2 % z 1,7 %). A zároveň došlo k oživeniu cien v oblasti dopravy (2,2 % oproti - 1,6 %). Na druhej strane, pomalším tempom rástli ceny potravín a nealkoholických nápojov (1,6 % oproti 1,9 %), alkoholických nápojov a tabaku (4,1 % oproti 4,6 %), nábytku, vybavenia a údržby domácností (1,4 % oproti 2,2 %), zdravia (2,8 % oproti 3,9 %), rekreácie (3,7 % oproti 4,5 %) a reštaurácií (7,9 % oproti 8,3 %). Medzitým klesli ceny odevov a obuvi (- 0,2 % oproti 0,4 %).



V medzimesačnom porovnaní sa ceny tovarov a služieb v Poľsku v máji zvýšili o 0,1 %. To bolo výrazne menej, ako ich nárast o 1,1 % v predchádzajúcom mesiaci.