Rast inflácie v Rusku sa v júli opäť spomalil

Moskva 10. augusta (TASR) - Medziročné tempo rastu inflácie v Rusku sa v júli opäť spomalilo a v medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny klesli v dôsledku slabého dopytu. Ukázali to v stredu údaje štatistického úradu Rosstat, ktoré centrálnej banke poskytnú argument, aby pokračovala v znižovaní úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Inflácia sa prudko zrýchlila potom, čo Rusko 24. februára začalo inváziu na Ukrajinu, ktorá viedla k rozsiahlym a bezprecedentným sankciám Západu a narušeniu logistických reťazcov.



V júli sa medziročná miera inflácie v Rusku znížila na 15,1 % z 15,9 % v júni. To je menej, ako jej pokles na 15,3 %, ktorý očakávali analytici. Cieľom centrálnej banky je inflácia na úrovni 4 %.



V medzimesačnom porovnaní ruské spotrebiteľské ceny v júli klesli o 0,39 % po znížení o 0,35 % v júni. Tieto údaje ostro kontrastujú s ich prudkým nárastom o 7,61 % v marci, ktorý bol najväčší od januára 1999.



Na týždennej báze sa index spotrebiteľských cien za sedem dní do 8. augusta znížil, už piatykrát v rade, a to o 0,08 %.



Zmierňujúce sa inflačné tlaky umožnili centrálnej banke v júli znížiť kľúčovú sadzbu o 150 bázických bodov na 8 %. Banka zároveň uviedla, že bude skúmať potrebu ďalších škrtov, keďže pokles ekonomiky bude trvať dlhšie, ako pôvodne predpokladala.



Vysoká inflácia je kľúčovým problémom pre domácnosti, pretože znižuje ich životnú úroveň, čo tento rok ešte zhorší recesia v ekonomike.