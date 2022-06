Rast inflácie v Rusku sa v máji spomalil na 17,1 %

Moskva 8. júna (TASR) - Medziročné tempo rastu inflácie v Rusku sa v máji spomalilo na 17,1 % z aprílového vyše 20-ročného maxima 17,8 %. Ukázali to v stredu oficiálne údaje štatistického úradu Rosstat. TASR správu prevzala z AFP.



Napriek spomaleniu celkovej miery inflácie vysoké ceny potravín, ktoré sú veľkým problémom pre Rusov s nízkymi príjmami, minulý mesiac opäť nabrali tempo a medziročne vzrástli o 21,5 % po zvýšení o 20,5 % v apríli. Ceny cukru pritom stúpli o 61,4 %, cestovín o 29,2 % a ovocia a zeleniny o 26,3 %.



Rosstat zverejnil tieto údaje niekoľko dní pred zasadaním centrálnej banky, na ktorom sa bude rozhodovať o úrokových sadzbách. Očakáva sa, že centrálna banka v piatok (10. 6.) zníži svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o 100 bázických bodov na 10 %, keďže sa snaží urobiť pôžičky dostupnejšie v podmienkach pomalého spotrebiteľského dopytu a zmiernenia rastu inflácie. Naznačil to prieskum medzi analytikmi.



Aj v medzimesačnom porovnaní tempo rastu spotrebiteľských cien v Rusku v máji kleslo, a to na 0,12 % z 1,56 % v apríli. Na ilustráciu, v marci dosiahlo až 7,61 %, čo bol najväčší medzimesačný nárast od januára 1999.



Údaje Rosstat ukázali tiež, že na týždennej báze sa spotrebiteľské ceny za sedem dní do 3. júna znížili o 0,01 % po tom, čo zostali rovnaké v predchádzajúcom týždni.



"Stabilná inflácia, hoci dočasná, umožňuje centrálnej banke uvoľniť menovú politiku," uviedli analytici z Raiffeisen Bank v poznámke.



Ruská centrálna banka odhaduje, že priemerná miera inflácie by mohla tento rok dosiahnuť 23 %, kým sa v budúcom roku zníži a vráti k jej cieľovej úrovni 4 %.



Prezident Vladimir Putin minulý mesiac povedal, že inflácia za celý rok nepresiahne 15 %.



Strmé zvýšenie cien značne podkopalo kúpnu silu bežných Rusov, ktorí majú malé úspory. Maloobchodné tržby klesli v apríli medziročne o 9,7 %, ukázali separátne údaje.