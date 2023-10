Rast inflácie v Rusku sa v septembri zrýchlil

Moskva 11. októbra (TASR) - Medziročné tempo rastu inflácie v Rusku sa v septembri 2023 opäť zrýchlilo. Ukázali to v stredu údaje štátneho štatistického úradu Rosstat. To zvyšuje pravdepodobnosť, že ruská centrálna banka zdvihne svoju kľúčovú úrokovú sadzbu po tom, ako upozornila, že inflačné tlaky zostávajú hrozbou pre ruskú ekonomiku. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Podľa štatistík sa medziročná miera inflácie v Rusku v septembri 2023 zvýšila na 6 % z 5,15 % v auguste a prekonala aj odhady ekonómov, ktorí očakávali, že dosiahne 5,8 %. K zrýchleniu inflácie prispelo oslabenie rubľa.



Na moskovskej burze bol v stredu kurz 100 rubľov za dolár a 106,5 rubľa za euro.



Rosstat uviedol, že v septembri sa zrýchlil rast cien potravín (na 4,9 % z 3,6 % v auguste) aj nepotravinárskych výrobkov (na 4,6 % z 3,6 %), pričom ceny benzínu stúpli o 9,8 % (o 7,7 % v auguste) v dôsledku kapacitnej krízy rafinérií. Aj medziročné tempo rastu cien služieb v septembri stúplo (na 9,7 % z 9,5 %).



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Rusku v septembri zvýšili o 0,9 %, najviac od apríla 2022, keď vzrástli o dvojciferné číslo po uvalení západných sankcií proti Moskve za jej inváziu na Ukrajinu.



Ruská centrálna banka postupne zvyšovala úrokové sadzby na aktuálnych 13 %. Analytici očakávajú, že banka tento mesiac opäť dvihne náklady na pôžičky. Jej cieľom je totiž inflácia na úrovni 4 %, odhaduje však, že na konci roka dosiahne 6 až 7 %.



Šéfka centrálnej banky Elvira Nabiullina varovala, že hospodársky rast Ruska sa v druhom polroku spomalí.



Rosstat v separátnom súbore údajov uviedol, že týždenné spotrebiteľské ceny vzrástli za sedem dní do 9. októbra o 0,24 %.



Ruské domácnosti pravidelne uvádzajú infláciu ako kľúčový problém, pričom mnohé z nich po desaťročí ekonomických kríz nemajú žiadne úspory.