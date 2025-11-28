< sekcia Ekonomika
Rast inflácie v Španielsku sa v novembri spomalil
Medzimesačne sa spotrebiteľské ceny v novembri zvýšili o 0,2 % po náraste o 0,7 % v októbri a harmonizované ceny stagnovali (0,5 % v októbri).
Autor TASR
Madrid 28. novembra (TASR) - Rast spotrebiteľských cien v Španielsku sa v novembri 2025 spomalil. Ale menej, ako analytici predpovedali po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci dosiahol najväčšie tempo od polovice roka 2024. Ukázali to v piatok predbežné údaje štatistického úradu INE. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
Medziročná miera inflácie vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny sa v novembri 2025 znížila na 3 % z 3,1 % v októbri. Analytici pritom odhadovali, že tempo rastu spotrebiteľských cien v novembri klesne na 2,9 %.
K spomaleniu inflácie prispeli najmä nižšie ceny energií v porovnaní s novembrom 2024. No zároveň, ceny potravín a nealkoholických nápojov sa zvýšili, zatiaľ čo v minulom roku klesli.
Medziročná jadrová miera inflácie, bez nestálych cien potravín a energií, v novembri stúpla, už druhý mesiac po sebe, na takmer ročné maximum 2,6 % z 2,5 % v októbri.
Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, v Španielsku v novembri medziročne vzrástol o 3,1 % po zvýšení o 3,2 % v októbri a prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali, že stúpne o 2,9 %.
Medzimesačne sa spotrebiteľské ceny v novembri zvýšili o 0,2 % po náraste o 0,7 % v októbri a harmonizované ceny stagnovali (0,5 % v októbri).
