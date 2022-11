Rast inflácie v Španielsku sa v októbri spomalil

Madrid 15. novembra (TASR) - Tempo rastu inflácie v Španielsku sa v októbri spomalilo, už tretí mesiac v rade. To kontrastuje s neustálym zrýchľovaním inflácie vo zvyšku Európy. Prispelo k tomu zmiernenie letného nedostatku energie, čo viedlo k poklesu cien. TASR o tom informuje na základe spresnených údajov štatistického úradu INE.



Podľa konečných výsledkov INE medziročná miera inflácie v Španielsku klesla v októbri 2022 na 7,3 % z 8,9 % v predchádzajúcom mesiaci. To sa zhoduje s predbežným odhadom. Október bol už tretí mesiac po sebe, keď sa inflácia spomalila z 37-ročného maxima 10,8 % v júli.



Štatistiky ukázali tiež, že rast nákladov na bývanie a služby sa v sledovanom období prudko znížil na 2,6 % zo 14,2 % v septembri. A kleslo aj tempo rastu nákladov na dopravu (na 8,8 % z 9,4 %), zatiaľ čo ceny v reštauráciách a hoteloch rástli stabilným tempom (7,9 %). Na druhej strane, inflácia stúpla pri potravinách a nealkoholických nápojoch.



Jadrová inflácia bez nestálych cien potravín a energií zostala v októbri na septembrovej úrovni 6,2 %.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny v októbri zvýšili o 0,3 %. To bolo menej ako ich nárast o 0,4 % pri predbežnom odhade a zmena oproti poklesu o 0,7 % v septembri.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP) v Španielsku sa v októbri zvýšil medziročne o 7,3 % a medzimesačne o 0,1 %. Tento výsledok sa zhoduje s rýchlym odhadom.