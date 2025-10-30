< sekcia Ekonomika
Rast inflácie v Španielsku sa v októbri zrýchlil
Spotrebiteľské ceny vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny sa v októbri 2025 zvýšili medziročne o 3,1 % po septembrovom náraste o 3 %.
Autor TASR
Madrid 30. októbra (TASR) - Medziročný rast spotrebiteľských cien v Španielsku sa v októbri 2025 nečakane zrýchlil a dosiahol najväčšie tempo od polovice roka 2024. Ukázali to vo štvrtok predbežné údaje štatistického úradu INE. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Spotrebiteľské ceny vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny sa v októbri 2025 zvýšili medziročne o 3,1 % po septembrovom náraste o 3 %. Ekonómovia pritom očakávali, že tempo ich rastu, naopak, klesne na 2,9 %.
Októbrová miera inflácie je najvyššia od júna 2024, keď dosiahla 3,4 %. Zrýchlenie inflácie odráža predovšetkým silnejší rast cien elektriny ako pred rokom a tiež vyššie náklady na dopravu, najmä v leteckom a železničnom sektore.
Medziročná jadrová miera inflácie, ktorá nezahŕňa nestále ceny potravín a energií, v októbri 2025 vzrástla na 2,5 % z 2,4 % v septembri. To je najväčšia hodnota za desať mesiacov, od decembra 2024.
V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v Španielsku v októbri stúpli o 0,7 % po poklese o 0,3 % v septembri.
Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, v prípade Španielska v októbri vzrástol medziročne o 3,2 % (3,2 % v septembri) a medzimesačne o 0,5 % (0,2 % pred mesiacom).
Spotrebiteľské ceny vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny sa v októbri 2025 zvýšili medziročne o 3,1 % po septembrovom náraste o 3 %. Ekonómovia pritom očakávali, že tempo ich rastu, naopak, klesne na 2,9 %.
Októbrová miera inflácie je najvyššia od júna 2024, keď dosiahla 3,4 %. Zrýchlenie inflácie odráža predovšetkým silnejší rast cien elektriny ako pred rokom a tiež vyššie náklady na dopravu, najmä v leteckom a železničnom sektore.
Medziročná jadrová miera inflácie, ktorá nezahŕňa nestále ceny potravín a energií, v októbri 2025 vzrástla na 2,5 % z 2,4 % v septembri. To je najväčšia hodnota za desať mesiacov, od decembra 2024.
V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v Španielsku v októbri stúpli o 0,7 % po poklese o 0,3 % v septembri.
Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, v prípade Španielska v októbri vzrástol medziročne o 3,2 % (3,2 % v septembri) a medzimesačne o 0,5 % (0,2 % pred mesiacom).