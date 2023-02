Rast inflácie v Španielsku sa vo februári nečakane zrýchlil

Madrid 28. februára (TASR) - Rast spotrebiteľských cien v Španielsku sa vo februári 2023 prekvapujúco zrýchlil, už druhý mesiac po sebe, keďže ceny elektriny po januárovom poklese opäť vzrástli a ceny potravín boli vyššie ako pred rokom. Ukázali to v utorok predbežné údaje štatistického úradu INE. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa rýchleho odhadu sa index spotrebiteľských cien vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny vo februári 2023 zvýšil medziročne o 6,1 %. To je rýchlejšie tempo ako jeho nárast o 5,9 % v januári. A viac, ako očakávali analytici, ktorí predpovedali, že sa miera inflácie vo februári naopak zníži na 5,7 %.



Po tom, ako sa inflácia v Španielsku v druhej polovici roka 2022 spomalila a do konca roka dosiahla najnižšiu úroveň v eurozóne, na začiatku tohto roka zmenila smer a už dva mesiace po sebe stúpa. Hlavným motorom jej rastu boli vyššie ceny elektriny a potravín, uviedol INE.



Jadrová inflácia, bez nestálych cien potravín a energií, vo februári stúpla medziročne o 7,7 % po náraste o 7,5 % v januári a dosiahla tak nové maximum od konca roka 1986.



Podobne aj rast harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa v Španielsku vo februári zrýchlil na 6,1 % z 5,9 % v januári a prekonal odhady analytikov na úrovni 5,5 %.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Španielsku vo februári zvýšili o 1 %.