Rast inflácie v Spojenom kráľovstve sa v novembri spomalil

Londýn 20. decembra (TASR) - Rast inflácie v Spojenom kráľovstve sa v novembri prudko spomalil a dosiahol najmenšie tempo za viac ako dva roky v dôsledku klesajúcich cien benzínu. Zmiernila sa tak kríza životných nákladov po agresívnom zvyšovaní úrokových sadzieb centrálnej banky Bank of England (BoE). Ukázali to v stredu oficiálne údaje štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Konkrétne, index spotrebiteľských cien v Británii v novembri 2023 klesol na 3,9 % zo 4,6 percenta % v októbri. Je tak najnižší od septembra 2021. Analytici pritom odhadovali, že sa novembrový index spotrebiteľských cien zníži menej, na 4,3 %. No aj napriek tomuto poklesu je inflácia stále takmer dvojnásobkom oficiálneho cieľa Bank of England, ktorým sú 2 %.



K spomaleniu inflácie v novembri najviac prispel pokles cien v doprave (o -1,5 % po náraste o 0,5 % v októbri). Klesli tiež ceny za bývanie a služby (o 3,4 % oproti -3,5 %) a zároveň sa spomalil rast cien potravín a nealkoholických nápojov (na 9,1 % z 10,1 %) aj alkoholických nápojov a tabaku (na 10,2 % z 11 %). Na druhej strane inflácia bola stabilná v oblasti telekomunikácií (8,1 %).



Medziročná jadrová inflácia, bez nestálych cien potravín a energií, klesla na 5,1 %, čo je jej najnižšia úroveň od januára 2022.