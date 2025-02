Rast inflácie v Spojenom kráľovstve sa v januári zrýchlil

Londýn 19. februára (TASR) - Rast spotrebiteľských cien v Spojenom kráľovstve sa v januári 2025 zrýchlil viac, ako analytici očakávali. Dosiahol pritom najväčšie tempo za 10 mesiacov a vzdialil sa od cieľa centrálnej banky (Bank of England, BoE) na úrovni 2 %. Najviac k tomu prispeli ceny služieb a oživenie cien dopravy. Ukázali to v stredu oficiálne údaje štatistického úradu ONS. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Podľa najnovších štatistík medziročná miera inflácie v Spojenom kráľovstve v januári 2025 stúpla na 3 % z decembrových 2,5 %. To je jej najvyššia úroveň od marca 2024 a prekonala aj odhady ekonómov, ktorí očakávali, že dosiahne 2,8 %.



Najväčší príspevok k zrýchleniu inflácie mala doprava, kde ceny ožili a vzrástli o 1,7 % po poklese o 0,6 % v decembri. Zároveň ceny tovarov rástli rýchlejším tempom o 1 % po decembrovom zvýšení o 0,7 %. Ceny služieb, ktoré BoE považuje za kľúčový ukazovateľ domáceho cenového tlaku, v prvom mesiaci roka stúpli o 5,5 % oproti 4,4 % v decembri. Ekonómovia predpokladali, že sa zvýšia o 5,2 %.



Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále ceny potravín, energií, alkoholu a tabaku v januári vzrástla na 3,7 % z 3,2 % v decembri, čo sa zhoduje s odhadmi analytikov.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v Británii v januári mierne klesli o 0,1 % po decembrovom náraste o 0,3 %. Ekonómovia predpovedali ich zníženie v januári o 0,3 %.