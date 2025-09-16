< sekcia Ekonomika
Rast inflácie v Taliansku sa v auguste mierne spomalil
Autor TASR
Rím 16. septembra (TASR) - Medziročný rast inflácie v Taliansku sa v auguste 2025 mierne spomalil a dosiahol najmenšie tempo od mája. Ukázali to v utorok spresnené údaje štatistického úradu ISTAT, ktoré potvrdili rýchly odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Spomalenie bolo spôsobené najmä slabším rastom cien regulovaných energií (12,9 % oproti 17,1 % v júli) a výraznejším poklesom cien neregulovaných energií (-6,3 % oproti -5,2 %) spolu s miernejším nárastom telekomunikačných služieb (0,2 % oproti 0,5 %) a spracovaných potravín (2,7 % oproti 2,8 %).
Naopak, inflácia sa zrýchlila v prípade nespracovaných potravín (5,6 % oproti 5,1 %) a dopravných služieb (3,5 % oproti 3,3 %).
Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále ceny potravín a energií, v auguste mierne vzrástla na 2,1 % z 2 %.
V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v auguste stúpli o 0,1 %, čo bolo menej než ich zvýšenie o 0,4 % v júli.
Harmonizovaný index spotrebiteľských cien, ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, v prípade Talianska v auguste medziročne vzrástol o 1,6 % a medzimesačne klesol o 0,2 % v dôsledku letných výpredajov.
