< sekcia Ekonomika
Rast inflácie v Taliansku sa v októbri spomalil
Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále ceny potravín a energií, klesla v októbri na 1,9 % z 2 % v septembri.
Autor TASR
Rím 17. novembra (TASR) - Medziročný rast inflácie v Taliansku sa v októbri spomalil a dosiahol najmenšie tempo za uplynulý rok. Ukázali to v pondelok spresnené údaje štatistického úradu ISTAT, ktoré potvrdili rýchly odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Štatistiky ukázali, že medziročná miera inflácie v tretej najväčšej ekonomike eurozóny v októbri 2025 klesla na 1,2 % z 1,6 % v septembri tak, ako to naznačil predbežný odhad.
K spomaleniu tempa rastu inflácie prispel pokles regulovaných cien energií (-0,5 % oproti zvýšeniu o 13,9 % v septembri) spolu s miernejším rastom cien nespracovaných potravín (1,9 % oproti 4,8 %), dopravných služieb (2 % oproti 2,4 %) a spracovaných potravín (2,5 % oproti 2,7 %). To bolo čiastočne kompenzované rýchlejším rastom cien rekreačných a opatrovateľských služieb (3,3 % oproti 3,1 %) a menším poklesom cien neregulovaných energií (-4,9 % oproti -5,2 %).
Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále ceny potravín a energií, klesla v októbri na 1,9 % z 2 % v septembri.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Taliansku v októbri znížili o 0,3 % po poklese o 0,2 % v septembri.
Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa v Taliansko medziročne zvýšil o 1,3 % (1,8 % v septembri) a medzimesačne klesol o 0,2 %.
Štatistiky ukázali, že medziročná miera inflácie v tretej najväčšej ekonomike eurozóny v októbri 2025 klesla na 1,2 % z 1,6 % v septembri tak, ako to naznačil predbežný odhad.
K spomaleniu tempa rastu inflácie prispel pokles regulovaných cien energií (-0,5 % oproti zvýšeniu o 13,9 % v septembri) spolu s miernejším rastom cien nespracovaných potravín (1,9 % oproti 4,8 %), dopravných služieb (2 % oproti 2,4 %) a spracovaných potravín (2,5 % oproti 2,7 %). To bolo čiastočne kompenzované rýchlejším rastom cien rekreačných a opatrovateľských služieb (3,3 % oproti 3,1 %) a menším poklesom cien neregulovaných energií (-4,9 % oproti -5,2 %).
Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále ceny potravín a energií, klesla v októbri na 1,9 % z 2 % v septembri.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Taliansku v októbri znížili o 0,3 % po poklese o 0,2 % v septembri.
Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa v Taliansko medziročne zvýšil o 1,3 % (1,8 % v septembri) a medzimesačne klesol o 0,2 %.