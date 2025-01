Rast inflácie v Taliansku zostal v decembri stabilný na úrovni 1,3 %

Rím 16. januára (TASR) - Medziročné tempo rastu inflácie v Taliansku zostalo v decembri 2024 stabilné na novembrovej úrovni 1,3 %. Ukázali to vo štvrtok spresnené údaje štatistického úradu ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Spresnený výsledok sa zhoduje s predbežným odhadom a je nižší ako pôvodné očakávania analytikov, ktorí predpovedali Taliansku zrýchlenie inflácie v decembri na 1,5 %.



Miera inflácie v tretej najväčšej ekonomike eurozóny, tak zostala pod priemerom v euroregióne aj pod cieľom Európskej centrálnej banky, ktorou je inflácia na úrovni 2 %.



Štatistiky ukázali, že rast cien nespracovaných potravín sa v decembri spomalil na 2,3 % z 3,8 % v novembri. To stačilo na to, aby sa znížila aj celková inflácia cien potravín (na 1,7 % z 2,3 %).



V poslednom mesiaci 2024 sa zmiernilo aj tempo rastu cien rekreačných a kultúrnych služieb (na 3,1 % z 3,7 %), čo však vykompenzovalo výraznejšie zvýšenie cien regulovanej energie (o 12,7 % oproti 7,4 % v novembri).



Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále ceny energií a potravín, v decembri klesla na 1,8 % z novembrových 1,9 %.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v decembri zvýšili len mierne, o 0,1 %.