Rast inflácie v Turecku prekročil v auguste 80 %

Istanbul 5. septembra (TASR) - Tempo rastu inflácie v Turecku sa v auguste zrýchlilo a prekročilo 80 %. Ekonómovia však očakávali, že bude ešte väčšie. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



Podľa údajov, ktoré zverejnil v pondelok turecký štatistický úrad, sa medziročná inflácia v auguste zrýchlila, už 15. mesiac po sebe, a to na 80,2 % zo 79,6 % v júli. Analytici pritom odhadovali, že sa vyšplhá až na 81,2 %.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 1,5 %.



Miera inflácie v Turecku dosahovala od roku 2004 do roku 2016 väčšinou jednociferné číslo. Ale politika uprednostňovania ekonomického rastu a lacné pôžičky na úkor lokálnej meny líry a cenovej stability, nakoniec odštartovali zrýchľovanie inflácie.



Prezident Recep Tayyip Erdogan spustil neortodoxný experiment, v rámci ktorého sa pokúša bojovať proti inflácii znížením hlavnej úrokovej sadzby. Konvenčná ekonomická teória pritom sleduje presne opačný postup. Erdogan však tvrdí, že vyššie úrokové sadzby prispievajú k zvyšovaniu cien tým, že pre podniky je požičiavanie drahšie. Prezident vyhlasuje tiež, že účtovanie úrokov porušuje islamské pravidlá proti úžere.



Turecká centrálna banka cez víkend uviedla, že očakáva pokles inflácie do konca roka na 65 %.



Vláda zároveň revidovala strmo nahor svoju prognózu tempa rastu cien v tomto roku na 65 % z predošlých 9,8 %. A podľa nového trojročného plánu zverejneného v nedeľu (4. 9.) v Úradnom vestníku predpokladá jeho spomalenie približne na 25 % v budúcom roku. Neočakáva sa, že do roku 2025 bude inflácia nižšia ako 10 %.



Samotný Erdogan hovorí, že ceny začnú klesať až v januári.



Kríza spôsobila, že popularita vládnucej strany sa prepadla na historické minimá. Voľby sa pritom majú uskutočniť v júni 2023.