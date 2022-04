Istanbul 4. apríla (TASR) - Rast inflácie v Turecku sa v marci opäť zrýchlil, už desiaty mesiac po sebe, a dosiahol najväčšie tempo za 20 rokov. Prispeli k tomu najmä prudko stúpajúce ceny energií a ďalších komodít v kombinácii s oslabením tureckej líry. TASR správu prevzala z AFP.



Podľa oficiálnych štatistík sa spotrebiteľské ceny v krajine v marci zvýšili medziročne o 61,14 % po náraste o 54,4 % vo februári. To je ich najväčšie tempo od marca 2002. Na ilustráciu, vlani v rovnakom mesiaci bola medziročná miera inflácie v Turecku na úrovni 16,9 %.



Štatistiky tiež ukázali, že v marci 2022 vzrástli v Turecku najviac ceny v doprave (99,12 %), po ktorých nasledovali ceny potravín a nealkoholických nápojov (70,33 %), nábytku a bytového zariadenia (69,29 %) a reštaurácií a hotelov (60,4 %).



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v marci zvýšili o 5,46 %.



Oslabujúca sa líra a rastúce životné náklady sa stali hlavným zdrojom nespokojnosti v Turecku, ktoré v budúcom roku čakajú prezidentské voľby a súčasná hlava štátu Recep Tayyip Erdogan sa chce znovu uchádzať o svoj post.



Vojna na Ukrajine, v regióne Čierneho mora, má veľký vplyv na Turecko, keďže Rusko je jeho kľúčovým dodávateľom energie, zatiaľ čo Ukrajina mu dodáva pšenicu. Turecký turistický priemysel sa tiež spolieha najmä na ruských turistov.



Hoci celý svet zápasí s rastúcou infláciou, problémy Turecka ovplyvnil aj Erdoganov neortodoxný ekonomický prístup. Turecký prezident totiž odmieta myšlienku, že proti inflácii by sa malo bojovať zvýšením hlavnej úrokovej sadzby centrálnej banky. Podľa neho práve to spôsobuje rast cien – čo je presný opak konvenčného ekonomického myslenia.



Erdogan v januári vymenil šéfa štátneho štatistického úradu. Turecké médiá uviedli, že nebol spokojný s údajmi o inflácii. Opozícia sa pritom domnieva, že oficiálne údaje hrubo podceňujú realitu.