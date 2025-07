Rast inflácie v USA sa v júni zrýchlil na 2,7 % v dôsledku ciel

Washington 15. júla (TASR) - Rast inflácie v USA sa v júni zrýchlil. To pravdepodobne súvisí s dlho očakávaným vplyvom ciel prezidenta Donalda Trumpa, v dôsledku čoho zostáva Federálny rezervný systém (Fed) opatrný, pokiaľ ide o znižovanie úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Štatistické oddelenie ministerstva práce v utorok oznámilo, že index spotrebiteľských cien (CPI) v Spojených štátoch v júni 2025 vzrástol medziročne o 2,7 % po zvýšení o 2,4 % v máji.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v USA v júni zvýšili o 0,3 % po veľmi miernom náraste o 0,1 % v máji.



Analytici pritom predpovedali, že spotrebiteľské ceny v júni stúpnu medziročne o 2,6 % a medzimesačne o 0,3 %.



Medziročný jadrový index spotrebiteľských cien, ktorý nezahŕňa nestále ceny potravín a energií, sa v júni 2025 zvýšil na 2,9 % zo štvorročného minima 2,8 % v máji, čo je tesne pod odhadmi analytikov na úrovni 3 %. A medzimesačne vzrástol o 0,2 % (o 0,1 % v máji), zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že stúpne o 0,3 %.



Ekonómovia uviedli, že inflácia pomaly reagovala na rozsiahle dovozné clá, ktoré Trump oznámil v apríli, pretože podniky stále predávali zásoby nahromadené pred zavedením ciel. Trump minulý týždeň oznámil, že od 1. augusta zvyšuje clá na dovoz z rôznych krajín vrátane Európskej únie, Kanady, Mexika, Japonska a Brazílie.



Podľa ekonómov výrazný nárast cien tovarov by mohol byť do istej miery kompenzovaný miernym nárastom nákladov na služby. Slabý dopyt obmedzil rast cien v kategóriách súvisiacich so službami, ako sú letenky či hotelové izby.