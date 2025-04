Rast inflácie v USA sa v marci spomalil

Washington 10. apríla (TASR) - Tempo rastu inflácie v USA v marci kleslo a viac, ako analytici očakávali. Ale toto spomalenie inflácie je podľa ekonómov pravdepodobne len dočasné vzhľadom na clá na dovoz, ktoré v nasledujúcich mesiacoch zvýšia náklady na tovary. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Podľa najnovších údajov sa index spotrebiteľských cien (CPI) v Spojených štátoch v marci 2025 zvýšil medziročne o 2,4 % po náraste o 2,8 % vo februári. To je jeho najnižšia úroveň od vlaňajšieho septembra a tiež menej než 2,6 %, ktoré očakávali analytici. Štatistiky ukázali, že index cien energií za 12 mesiacov do konca marca 2025 klesol o 3,3 %, zatiaľ čo ceny potravín vzrástli o 3 %.



V medzimesačnom porovnaní sa CPI v marci znížil o 0,1 %. Bol to jeho prvý pokles od mája 2020 a nasledoval po náraste o 0,2 % vo februári. Ceny energií pritom v marci klesli medzimesačne o 2,4 %, zatiaľ čo ceny potravín stúpli o 0,4 %.



Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále ceny potravín a energií, sa v marci medziročne zvýšila o 2,8 % (3,1 % vo februári) a medzimesačne o 0,1 % (-0,2 % pred mesiacom).



Správa ukázala, že inflácia v USA ďalej klesá po tom, čo zostala počas jesene a zimy tvrdohlavo zvýšená. Napriek tomu väčšina ekonómov očakáva, že clá by mohli zvýšiť ceny neskôr v priebehu roka.