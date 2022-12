Rast inflácie v USA sa v novembri opäť spomalil

Washington 13. decembra (TASR) - Medziročné tempo rastu inflácie v Spojených štátoch v novembri kleslo, už piaty mesiac v rade a viac, ako ekonómovia predpovedali. To by mohlo poskytnúť Federálnemu rezervnému systému (Fed) argument pre spomalenie zvyšovania úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Americké ministerstvo práce v utorok oznámilo, že index spotrebiteľských cien sa v novembri zvýšil medziročne o 7,1 % po náraste o 7,7 % v októbri. To je jeho najnižšia úroveň od decembra minulého roka a pod prognózami ekonómov, ktorí odhadovali, že stúpne o 7,3 %.



Miera inflácie v USA vyvrcholila v júni 2022 na úrovni 9,1 %, čo bolo najväčšie tempo jej rastu od novembra 1981. Ministerstvo ďalej uviedlo, že náklady na energiu sa v novembri zvýšili o 13,1 % (o 17,6 % v októbri), pričom rast cien benzínu sa spomalil na 10,1 % (zo 17,5 %) a elektriny na 13,7 % (zo 14,1 %). Mierne spomalenie zaznamenali aj ceny potravín (na 10,6 % z 10,9 %).



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v USA v novembri zvýšili len mierne, o 0,1 %. To bol ich najmenší nárast za tri mesiace a slabšie tempo než 0,3 %, ktoré predpovedali analytici.



Jadrová inflácia, bez nestálych cien potravín a energií, v novembri vzrástla medziročne o 6 % (o 6,3 % v októbri) a medzimesačne o 0,2 % (o 0,3 % mesiac predtým).



Správa o vývoji inflácie bola zverejnená v čase, keď sa predstavitelia centrálnej banky Fed zišli na svojom poslednom tohoročnom zasadnutí o menovej politike. Očakáva sa, že Fed v stredu (14. 12.) zdvihne úrokové sadzby o 50 bázických bodov, čím preruší reťaz štyroch zvýšení po sebe až o 75 bázických bodov.



Šéf Fedu Jerome Powell minulý mesiac povedal, že centrálna banka by mohla zmierniť tempo zvyšovania úrokových sadzieb "už v decembri".