Rast inflácie v USA sa v septembri zrýchlil
Autor TASR
Washington 5. decembra (TASR) - Rast inflácie v USA podľa ukazovateľa, ktorý preferuje americká centrálna banka (Fed), sa v septembri zrýchlil. Vyplýva to z údajov, ktoré štatistické oddelenia ministerstva obchodu zverejnili až tento piatok pre rekordne dlhú odstávku vlády, ktorá trvala 43 dní. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.
Podľa týchto údajov sa spotrebiteľské ceny v USA, merané indexom výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), v septembri 2025 zvýšili medziročne o 2,8 % po augustovom náraste o 2,7 %. To bolo najväčšie tempo ich rastu od apríla 2024 a vzdialilo sa od cieľa Fed na úrovni 2 %.
V medzimesačnom porovnaní sa PCE v septembri zvýšil o 0,3 %, rovnako ako v auguste.
Ostro sledovaný jadrový index, bez nestálych cien potravín a energií, v septembri stúpol medziročne o 2,8 %, čo bolo mierne spomalenie jeho rastu z augustových 2,9 %. A medzimesačne sa zvýšil o 0,2 % - tak ako v auguste.
Fed pozorne sleduje jadrové ceny, ktoré mu zvyčajne poskytujú obzvlášť dobrý signál o tom, kam smeruje inflácia.
Zastarané údaje o PCE však pravdepodobne nebudú mať vplyv na rozhodnutie americkej centrálnej banky o úrokových sadzbách na budúci týždeň. Finanční experti predpovedajú ich zníženie o 25 bázických bodov.
