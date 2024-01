Rast inflácie vo Francúzsku sa v decembri zrýchlil

Paríž 12. januára (TASR) - Rast spotrebiteľských cien vo Francúzsku sa v decembri 2023 zrýchlil, prvýkrát za štyri mesiace. Prispeli k tomu najmä vyššie ceny energií a služieb. Ukázali to v piatok spresnené údaje francúzskeho štatistického úradu INSEE, ktoré potvrdili predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa aktualizovaných údajov sa index spotrebiteľských cien v druhej najväčšej ekonomike eurozóny v decembri 2023 zvýšil medziročne o 3,7 % po náraste o 3,5 % v novembri. To sa zhoduje s rýchlym odhadom.



Štatistiky ďalej ukázali, že v decembri sa zrýchlil medziročný rast cien energií (na 5,7 % z 3,1 % v novembri) a služieb (na 3,1 % z 2,8 %). No zároveň sa spomalil rast cien potravín (na 7,2 % zo 7,7 %) aj priemyselných výrobkov (na 1,4 % z 1,9 %).



Medziročná jadrová inflácia, bez nestálych cien potravín a energií, pritom v decembri klesla na 3,4 % z 3,6 % v novembri.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny vo Francúzsku v decembri zvýšili o 0,1 %, zatiaľ čo v novembri klesli o 0,2 %.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien, ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, vo Francúzsku v decembri vzrástol medziročne o 4,1 % (o 3,9 % v predchádzajúcom mesiaci) a medzimesačne o 0,1 % (-0,2 % v novembri).