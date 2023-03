Paríž 31. marca (TASR) - Medziročný rast inflácie vo Francúzsku sa v marci spomalil po tom, ako vo februári dosiahol 38-mesačné maximum. Ukázali to piatkové predbežné údaje štatistického úradu INSEE, ktoré podobne ako v iných kľúčových ekonomikách eurozóny signalizujú zmiernenie tempa zvyšovania cien. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podľa rýchleho odhadu INSEE sa medziročná miera inflácie v druhej najväčšej ekonomike eurozóny v marci znížila na 5,6 % z februárového 38-ročného maxima 6,3 %. To sa zhruba zhoduje s odhadom analytikov, ktorí očakávali pokles inflácie v marci na 5,5 %.



Miera inflácie však zostala vysoko nad cieľom Európskej centrálnej banky na úrovni 2 %.



Spomalenie tempa rastu cien energií na 4,9 % zo 14,1 % v predchádzajúcom mesiaci pomohlo zabrzdiť infláciu vo Francúzsku, aj keď ceny potravín naopak stúpli o niečo viac, o 15,8 % (14,8 % vo februári).



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien, ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, v prípade Francúzska v marci tiež klesol, a to na 6,6 % zo 7,3 % v predchádzajúcom mesiaci.