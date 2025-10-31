< sekcia Ekonomika
Rast inflácie vo Francúzsku sa v októbri spomalil viac, ako sa čakalo
Ekonómovia pritom očakávali, že dosiahne 1,1 %.
Autor TASR
Paríž 31. októbra (TSSR) - Rast spotrebiteľských cien vo Francúzsku sa v októbri spomalil o niečo viac, ako ekonómovia očakávali, keďže ceny energií ďalej klesali a rast cien potravín sa zmiernil. Ukázali to v piatok predbežné údaje štatistického úradu INSEE. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.
Medziročná miera inflácie v druhej najväčšej ekonomike eurozóny v októbri 2025 klesla na 1 % z 1,2 % v septembri. Ekonómovia pritom očakávali, že dosiahne 1,1 %.
K spomaleniu inflácie prispel najmä väčší pokles cien energií (-5,6 % oproti -4,4 % v septembri), ktorý odrážal nižšie ceny plynu a ropných produktov, spolu so zmiernením tempa rastu cien potravín (na 1,3 % z 1,7 %).
Ceny služieb vzrástli v októbri o 2,4 %, rovnako ako v septembri, zatiaľ čo ceny priemyselného tovaru klesali o niečo viac (-0,5 % oproti -0,4 %).
V medzimesačnom porovnaní sa index spotrebiteľských cien vo Francúzsku v októbri mierne zvýšil, o 0,1 %, po poklese o 1 % v septembri, čo je v súlade s prognózami. Na základe harmonizovaného indexu EÚ sa ročná inflácia spomalila na 0,9 %, čo je menej ako 1,1 % v septembri a očakávania trhu vo výške 1 %, zatiaľ čo index medzimesačne vzrástol o 0,1 % po poklese o 1,1 % v predchádzajúcom období, čo tiež zodpovedá prognózam.
Medziročný rast harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa v októbri spomalil na 0,9 % z 1,1 % v septembri.
