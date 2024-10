Rast inflácie vo Francúzsku sa spomalil viac, ako naznačil odhad

Paríž 15. októbra (TASR) - Rast spotrebiteľských cien vo Francúzsku sa v septembri 2024 spomalil viac, ako naznačili predbežné údaje. Ukázali to v utorok spresnené údaje štatistického úradu INSEE. To je ďalší argument pre zníženie úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) tento týždeň. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa INSEE sa medziročná miera inflácie v druhej najväčšej ekonomike v septembri 2024 znížila na 1,1 %, namiesto na 1,2 % pri predbežnom odhade, z 1,8 % v auguste. Ide o najnižšiu mieru infláciu od marca 2021 a pohybuje sa hlboko pod cieľom ECB na úrovni 2 %.



K spomaleniu inflácie vo Francúzsku prispelo zníženie cien energií (-3,3 % po náraste o 0,4 % v auguste) aj väčší pokles cien priemyselných produktov (-0,3 % oproti -0,1 %). Okrem toho sa spomalil rast cien služieb (na 2,4 % z 3 %), zatiaľ čo zostal stabilný v prípade potravín (0,5 %) a tabaku (8,7 %).



Medziročná jadrová inflácia, bez nestálych cien potravín a energií, sa v septembri znížila na 1,4 % z 1,7 % v auguste.



V medzimesačnom porovnaní index spotrebiteľských cien vo Francúzsku po revízii údajov klesol o 1,3 % namiesto o 1,2 % pri rýchlom odhade. Ide o jeho najväčší pokles od začiatku série v roku 1990, ktorý bol spôsobený sezónnymi faktormi vrátane nižších cien dopravy a ubytovania a normalizáciou cien po olympijských a paralympijských hrách.



Harmonizovaná ročná miera inflácie vo Francúzsku klesla v septembri na 1,4 % z 2,2 % v auguste, čo je jej najnižšia úroveň od marca 2021. A medzimesačne sa harmonizovaný CPI znížil o 1,3 %.



Rast cien v celej eurozóne v predchádzajúcich rokoch prekračoval cieľ ECB pre vysoké náklady na energie a prekážky vo výrobe po opätovnom otvorení tovární po pandémii nového koronavírusu. Rekordná séria zvyšovania úrokových sadzieb ECB však nakoniec skrotila rast spotrebiteľských cien. Predstavitelia banky teraz diskutujú o tom, ako rýchlo by mali znížiť náklady na pôžičky.



ECB tento rok už dvakrát znížila svoje úrokové sadzby, v júni a v septembri, pričom jej depozitná sadzba klesla na 3,5 %. Analytici očakávajú, že banka zrýchli tempo uvoľňovania menovej politiky.