Rast inflácie vo Švajčiarsku ani nezamestnanosť sa v januári nezmenili

Bern 10. februára (TASR) - Tempo rastu spotrebiteľských cien vo Švajčiarsku zostalo v januári stabilné. Ani miera nezamestnanosti sa v prvom mesiaci roka nezmenila. Ukázali to v pondelok najnovšie údaje.



Konkrétne index spotrebiteľských cien vo Švajčiarsku v januári vzrástol medziročne o 0,2 % rovnako ako v decembri. Informoval o tom Federálny štatistický úrad. Tento výsledok sa zhoduje s odhadmi ekonómov.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v januári klesli o 0,2 % po decembrovej stagnácii. To bolo tiež v súlade s očakávaniami.



Medzimesačný pokles bol spôsobený znížením cien odevov a obuvi v rámci sezónnych výpredajov a tiež zlacnením liekov a zahraničných dovoleniek. No zároveň ceny hotelového ubytovania a automobilov vzrástli.



Švajčiarsky štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti SECO uverejnil v pondelok separátnu správu o vývoji nezamestnanosti, ktorá sa v januári po očistení od sezónnych vplyvov udržala na úrovni 2,3 % v súlade s odhadmi.



Na neupravenom základe sa miera nezamestnanosti v januári mierne zvýšila na 2,6 % z 2,5 % v predchádzajúcom mesiaci. Počet nezamestnaných v krajine sa v januári medziročne zvýšil o 2944 na 121.018.



Miera nezamestnanosti mladých ľudí vo vekovej skupine od 15 do 24 rokov sa v januári nezmenila a zostala na úrovni 2,4 %.