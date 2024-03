Rast investičnej aktivity sa vo 4. štvrťroku 2023 zdynamizoval

Bratislava 7. marca (TASR) - Rast investičnej aktivity sa vo 4. štvrťroku zdynamizoval, v rámci roku 2023 rástol najrýchlejším tempom. Objem investícií, ktoré sa premietajú do tvorby hrubého fixného kapitálu, prekročil 8,7 miliardy eur, čo v bežných cenách predstavovalo medziročný rast o 24 % (v stálych cenách bol na úrovni o 15,9 %), pričom v raste sa udržal posledných 11 štvrťrokov. Celková tvorba hrubého kapitálu dosiahla objem 6,4 miliardy eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Z celkového počtu sledovaných 19 odvetví medziročný rast investícií zaznamenalo 11 z nich. Až pätina peňažných prostriedkov sa investovala vo verejnej správe, obrane a sociálnom zabezpečení, pričom investovanie v tejto kategórii sa viac ako zdvojnásobilo. Preinvestovaný objem 1,7 miliardy eur bol rekordnou hodnotou, pretože investičné prostriedky v tomto odvetví nikdy nepresiahli ani jednu miliardu eur.



Druhý najvyšší objem investícií smeroval do priemyselnej výroby (18,5 %), v ktorej boli investície medziročne vyššie o 9,4 %. Z 13 odvetví priemyselnej výroby vzrástli investície medziročne až v 11 z nich. Takmer dvojnásobne sa zvýšili investície v ostatnej výrobe, vo výrobe kovov a kovových konštrukcií o 13 %, vo výrobe dopravných prostriedkov o 2,6 %, ako aj vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 14,1 %.



Tretí najvyšší objem investícií, s podielom 18,4 %, smeroval do odvetvia činnosti v oblasti nehnuteľností, kde boli investície medziročne vyššie o 0,4 %. Dynamický, až dvojnásobný rast investovania zaznamenalo odvetvie dopravy a skladovania a s podielom takmer 11 % sa tak stalo štvrtým najvýznamnejším investičným odvetvím.